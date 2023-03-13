Мощное наступление российских войск возле Донецка вызывает панику у ВСУ в Авдеевке

Украинские военные эксперты напуганы ситуацией в Авдеевке. Об этом сообщают в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военным ВСУ в Авдеевке может угрожать "котел".

По заявлению украинских военных экспертов, Российская армия усиливает свои ресурсы и направляет их на обход населенного пункта с севера и запада.

Особое беспокойство вызывают штурмовые атаки, проводимые с северного направления Опытного-Водяного. У военных РФ имеются явные тактические достижения, подчеркнули эксперты.

После освобождения Красногоровки россияне мощно наступают, прорываясь на АКХЗ, к северу от Авдеевки. В этом регионе идут тяжелые бои.

В Каменке сейчас активные боевые действия, с севера россияне захватили лесопосадку и продолжают атаковать поселок.

По заявлению военных экспертов, российские военные закрепили свои позиции в Красногоровке и на участке к югу от Каменки.

Также армия РФ продолжает атаки на Северное, сражения идут в Марьинке. Войска прорываются к Первомайскому.