После ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина

О проведении атаки со стороны Украины сообщили утром в понедельник 13 марта. Система ПВО сбила 4 ракеты, обломки попали в частные дома, одна женщина госпитализирована.

О состоянии пострадавшей россиянки губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Женщина была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга, открытых ран нет. Состояние оценивается как средне-тяжелое.

19 октября Владимир Путин установил средний уровень реагирования в 8 приграничных с Украиной областях, включая Белгородскую.

В этих участках усилена охрана общественного порядка и введен повышенный уровень безопасности на объектах энергетического комплекса.

Высокий уровень террористической опасности установлен в Брянской, Курской, Белгородской областях и на полуострове Крым.