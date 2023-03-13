Как заявил отставной офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, вооруженные силы Украины начали вербовать женщин-биологов и женщин-химиков для отправки на фронт.

По словам Марочко, украинские комиссариаты усилили набор женщин не только с традиционными военно-учетными специальностями, но и тех, кто имеет определенные гражданские специальности.

Как подчеркнул офицер в отставке, украинские власти особенно нуждаются в биотехниках, химиках, биологах, ветеринарных врачах. При этом в первую очередь Киев старается завербовать женщин в возрасте от 22 до 45 лет.

Подобные действия украинских властей могут свидетельствовать о том, что Киев решил опробовать новые методики ведения войны, возможно — с применением некоторых видов химического и бактериологического оружия, хоть это и запрещено международными конвенциями.

Известно, что Соединенные Штаты Америки и их союзники ранее неоднократно нарушали международные договоры, игнорируя мнение мировой общественности — и не исключено, что Киев с молчаливого одобрения Вашингтона решил попробовать применить подобную тактику в противостоянии с Россией.