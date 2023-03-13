WSJ: Си Цзиньпин проведёт переговоры с Зеленским на следующей неделе

Газета WSJ сообщила о скорых переговорах между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским.

13 марта журналисты американского новостного издания The Wall Street Journal опубликовали статью, где со ссылкой на инсайдера сообщили, что лидер Китайской Народной республики Си Цзиньпин намеревается провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в WSJ отметили, что переговоры пройдут в рамках видеоконференции.

Известно, что на следующей неделе Си Цзиньпин планирует совершить рабочую поездку в Москву для встречи с Владимиром Путиным, где политики проведут переговоры о российско-китайском сотрудничестве. Западные аналитики сходятся во мнении, что Си может поговорить с Владимиром Зеленским после встречи с Путиным.

Примечательно, что в годовщину российской спецоперации на Украине, 24 февраля, постоянное представительство Китая в ООН опубликовало свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. Данное предложение получило неоднозначную оценку со стороны ведущих западных политиков.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что в мирной инициативе КНР отсутствуют предложения по выводу российского военного контингента из Украины. Также Шольц заявил, что Пекин не предлагает восстановления территориальной целостности украинского государства.

Вместе с тем советник Зеленского Михаил Подоляк позитивно оценил мирный план Пекина, подчеркнув, что сам факт высказывания китайского правительства в отношении украинского кризиса является важным и способствует достижению устойчивого мира в регионе.