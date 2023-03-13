Журналисты газеты The Times сообщили о серьёзных потерях в рядах украинской армии в районе города Кременная Луганской Народной республики.

13 марта репортёры зарубежного информагентства Times опубликовали фрагменты интервью с бойцами вооружённых сил Украины из 131-го разведывательного батальона. По данным издания, представители данного воинского подразделения участвовали в ожесточённых боях с российскими войсками возле Кременной.

Выжившие представители 131-го разведбатальона украинской армии утверждают, что леса в районе Кременной являются одним из самых кровавых участков фронта на Донбассе, поскольку армия России активно использует миномёты и артиллерийские системы для прицельных ударов по пунктам дислокации ВСУ.

Респонденты газеты The Times подчёркивают, что солдаты разведки ВСУ на Кременском направлении измучены и подавлены из-за существенных потерь, а также отсутствия исправных поставок боевых снарядов и прибытия сил подкрепления.

Накануне офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко уведомил общественность о том, что Генеральный штаб армии Украины перебросил порядка ста бойцов украинской армии в Белогоровку, которая расположена в непосредственной близости от Кременной. По словам Марочко, эти сто украинских солдат были насильно мобилизованы и не имеют реальных навыков для ведения боя.

Андрей Марочко отметил, что администрация Кеива поступает неправильно, бросая в зону боевых действий неподготовленных мобилизованных украинцев, поскольку данные солдаты были обязаны пройти предварительные тренировки на полигоне. При этом Марочко отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Артемовске.