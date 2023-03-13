Издание Wall Street Journal рассказало о причинах больших потерь вооружённых сил Украины на Артемовском участке фронта.

Вечером 13 марта журналисты американского информагентства The Wall Street Journal подтвердили, что вооружённые силы Украины несут серьёзные потери в районе города Артемовск Донецкой Народной республики, который активно штурмуется бойцами российской ЧВК "Группа Вагнера".

По данным военных аналитиков WSJ, причиной существенных потерь в рядах ВСУ на Артемовском направлении является неспособность украинской армии вывозить раненых из города ввиду его блокады подразделениями российских войск.

В Wall Street Journal напомнили, что в настоящий момент представители Wagner Group контролируют все асфальтированные дороги, ведущие к Артемовску, что не позволяет армии Украины пополнять резервы в городе и эвакуировать из него раненых. По аналогичной причине в Артемовск не могут прибыть силы подкрепления для ВСУ.

Примечательно, что сегодня командующий сухопутными войсками украинской армии на Донбассе Александр Сырский признал, что подразделения ВСУ в Артемовск прибывают в тяжёлом положении, однако Киев продолжает контролировать ситуацию и не намерен выводить свой войска из города.

При этом похожее заявление накануне сделал глава "Вагнера" Евгений Пригожин, признав, что бойцы его ЧВК испытывают трудности с продвижением в Артемовске и нуждаются в поставках боеприпасов.