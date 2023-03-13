Минобороны Венгрии: Европа может отправить свои войска на Украину

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки считает, что европейские страны могут отправить своих военных в зону украинского конфликта.

По его мнению, это может стать следующим шагом после отправки Киеву бронетехники и летальных вооружений.

Министр уточнил, что уже сейчас страны ЕС отправляют на Украину танки, обсуждается возможность поставки истребителей.

Он считает, что сейчас Европа подошла к той точке, когда уже нужно участвовать не только поддержкой санкций, деньгами и оборонными средствами, но и человеческими ресурсами.

Салаи-Бобровницки подчеркнул, что численность украинской армии не безгранична, а потери достаточно существенные.

Он утверждает, что Запад принял решение вывести украинский конфликт на глобальный уровень, вместо того, чтобы локализовать его.

Такую ситуацию он считает явной эскалацией, которая может привести к тому, что Европа окажется в центре конфликта.

Глава ведомства убежден, что никакой мир сегодня невозможен без решения США, и об этом всем прекрасно известно.