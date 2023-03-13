Bloomberg: Пентагон планирует потратить 170 млрд долларов на вооружения

В распоряжении агентства Bloomberg оказался официальный документ, согласно которому бюджет Пентагона на следующий финансовый год составит 170 млрд долларов.

Из этой суммы 76,8 млрд долларов планируется потратить на ВСМ и морскую пехоту, в том числе на строительство новых кораблей.

На ВВС и Космические силы Пентагон запрашивает 61 млр долларов, еще 24,4 млрд необходимы на нужды американской армии.

Минобороны США намерено разрабатывать новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel, на это в следующем году потребуется 3,7 млрд долларов.

Разработка самолета-бомбардировщика B-21 обойдется в 3 млрд долларов, программа замены истребителей F-22. – в 2,3 млрд долларов.