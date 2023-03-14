Захарова: сербскому министру лучше выступить против давления на свою страну, а не за антироссийские санкции
2023-03-14 00:00
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв главы Минэкономики Сербии Раде Башты о присоединении к санкциям против России.
Министр заявил, что Сербия платит слишком высокую цену за отказ от антироссийских санкций и призвал сербское руководство присоединиться к ограничениям.
По мнению Захаровой, Башта придерживается странной позиции, поскольку выступает против России, хотя на Сербию оказывают давление США.
Она посоветовала министру высказаться против давления на его же страну, а не в пользу антироссийских санкций.
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что отказ от антироссийских санкций являетя принципиальной позицией Белграда.
Опубликовано: Светлана Репина