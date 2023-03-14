В США посчитали визит Лукашенко в Тегеран признаком сближения Ирана и России
2023-03-14 00:49
Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне расценивают визит Александра Лукашенко в Тегеран как признак сближения России с Ираном.
Он уточнил, что в Вашингтоне ранее выражали беспокойство по поводу углубления российско-иранских отношений.
13 марта президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Иран и встретился с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
В ходе переговоров обсуждались вопросы торгового и экономического сотрудничества, реализации проектов в промышленной сфере.
По итогам визита была подписана дорожная карта сотрудничества на период с 2023 по 2026 год.
Опубликовано: Светлана Репина