В США посчитали визит Лукашенко в Тегеран признаком сближения Ирана и России

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне расценивают визит Александра Лукашенко в Тегеран как признак сближения России с Ираном.

Он уточнил, что в Вашингтоне ранее выражали беспокойство по поводу углубления российско-иранских отношений.

13 марта президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Иран и встретился с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

В ходе переговоров обсуждались вопросы торгового и экономического сотрудничества, реализации проектов в промышленной сфере.

По итогам визита была подписана дорожная карта сотрудничества на период с 2023 по 2026 год.