Об этом заявил Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. Информацию сообщили РИА Новости.

По мнению министра, страны Европы вовлечены в военный конфликт на Украине настолько, что скоро должны будут отправлять туда своих солдат.

Западные государства уже поставляют ВСУ разные виды вооружения, включая танки. Скоро на Украину будут отправляться боевые самолеты.

Когда ресурсы украинских бойцов будут исчерпаны, Европе придется восполнять их своими силами. А это только усугубит и расширит конфликт. Европа окажется в эпицентре военных событий.

Министр обороны Венгрии уверен, что покончить с кризисом могут только переговоры между Америкой и Россией.

Украина же, по его мнению, на данный момент не самостоятельна в выборе решений, за нее сейчас решают другие.

Далее Салаи-Бобровницки констатировал, что только решение США может привести к миру, и "сегодня это знают все".