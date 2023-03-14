Минобороны Беларуси: плановые военные сборы пройдут в марте 2023 года

Белорусское оборонное ведомство сообщило о скором начале сборов военнообязанных в стране.

14 марта пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь уведомила, что в текущем месяце в стране пройдут плановые военные сборы. Отмечается, что на весенние сборы будут призываться военнообязанные, которые смогут усовершенствовать свои боевые навыки в полевых условиях.

Также в ведомстве сообщили, что проведение военных сборов направлено на усиление обороноспособности белорусского государства на фоне актуальной обстановки вокруг границы государства. Ранее в Минобороны сообщали, что украинские пограничники систематически устраивают провокации в адрес белорусских военных.

В частности, накануне в Минобороны Беларуси рассказали, как сотрудники погранслужбы ВСУ вывесили манекен в российской военной форме на дереве в лесу приграничной полосы. При этом солдаты ВСУ между собой называли манекен военного РФ "Валерой". Ранее украинские силовики на границе неоднократно демонстрировали урожающие жесты в адрес бойцов пограничной службы Беларуси.

В ответ на участившиеся провокации Министерство обороны РБ установило несколько информационных билбордов на смежном участке границы. Один из плакатов нёс в себе послание на украинском языке, в котором утверждается, что Беларусь может помочь Украине найти настоящих "оккупантов".

При этом на билборде фигурировал национальный флаг Соединённых Штатов, что являлось намёком на оккупацию Украины американскими войсками. Позднее билборды на украинско-белорусской границе были демонтированы.