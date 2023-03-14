Захарова обвинила США и Евросоюз в лицемерии из-за критики позиции России по зерновой сделке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула США и Евросоюз в лицемерии за критику позиции РФ по зерновой сделке.

По ее словам, заявления, сделанные странами Запада по поводу продления зерновой сделки, были непрофессиональными и полностью искажали реальные факты.

Ранее сообщалось, что российская сторона согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, хотя заключенными ранее соглашениями предусмотрено ее продление на 120 дней.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин объяснил, почему Россия придерживается такой позиции. Он связал это препятствиями, которые Запад создает для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Вершинин уточнил, что по истечении 60 дней, на которые продлевается зерновая сделка, Россия намерена посмотреть, есть ли какой-то прогресс по удобрениям и продовольствию. После этого будет принято решение о дальнейшей работе зерновой сделки.

Дипломат также рассказал, что Россия не согласна на расширение сделки, предложенное Украиной. Он призвал ООН сохранять объективность и не подыгрывать Киеву.

В то же время Вершинин отметил, что большая часть зерна в рамках сделки направляется в развитые страны. А в государства, которым действительно нужна срочная помощь, поступает только 3% этой продукции.

Из этого в МИД делают вывод, что заявления Запада о необходимости зерновой сделки для решения проблемы голода были обманом.