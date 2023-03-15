Музыкальный продюсер Сергей Лавров сравнил Верку Сердючку "злой собакой" после того, как артист выступил в итальянском Неаполе, источая ненависть в адрес России.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что Андрею Данилко (Верке Сердючке) платят 2 вознаграждения за концерт.

Первый гонорар артисту вручают за выступление, а второй - за высказывания против России и ее жителей.

Лавров вспомнил покойного режиссера Романа Виктюка, который хвалил Данилко, сравнивая с собакой (в хорошем смысле), так как от артиста не знаешь, чего ждать, когда тот выходит на сцену.

Продюсер утверждает, что сейчас от Сердючки остались только злые глаза от того резвого животного, с которым сравнивал звезду сцены покойный культурный деятель.