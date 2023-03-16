Экс-глава Черноморского флота Комоедов полагает: ВСУ могут нанести удар при подъеме MQ-9

Извлечение российскими водолазами упавшего в Черное море беспилотника США может сопровождаться атакой со стороны ВСУ.

Такое заявление для РИА Новости сделал бывший руководитель Черноморского флота Владимир Комоедов.

Он уверен, операция по поднятию MQ-9 Reaper должна быть тщательно организована с обеспечением высокого уровня безопасности, потому что есть риск нападения на экспедицию со стороны Украины.

Ранее Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, сообщил, что Россия намерена изъять останки упавшего в воды Черного моря американского беспилотника.

Комоедов прокомментировал: россияне могут это сделать, для этого есть соответствующая техника.

Адмирал отметил, что в распоряжении ВМФ РФ есть иностранные манипуляторы "Веном", "Тайгер", "Пантера-ПРО" и не только они.

Такое оборудование может вести работы на глубине 1000 метров и ниже.

При этом, по словам Комоедова, "надо иметь в виду, что как только подобная экспедиция начнет работу, сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников".