Газета Bloomberg утверждает, что американское правительство вынужденно использует специальные танкеры для экспорта нефтепродуктов в европейские страны.

Вечером четверга, 16 марта, журналисты информагентства Bloomberg со ссылкой на внутреннего инсайдера уведомили, что после начала российской специальной военной операции американские транспортные компании вынужденно используют супертанкеры с целью перевозки нефти в государства-члены Европейского союза.

По данным Bloomberg, в настоящий момент массовая аренда супертанкеров логистическими компаниями США спровоцирована тем, что большинство небольших грузовых кораблей в мире арендуются Россией, перевозящей собственную нефть в Европу.

Также в Bloomberg отметили, что в течение марта государства ЕС планируют закупить рекордно количество нефти у России, для доставки которой в пункты назначения также будут использоваться супертанкеры. Журналисты отметили, что аренда супертанкеров для перевозки американской нефти вызвана в том числе антироссийскими санкциями, которые навредили европейской энергетической логистике.

5 декабря нынешнего года в силу вступило решение Европейского союза о введении потолка цен на российскую нефть. В рамках данной рестрикции нефтепродукты из РФ запрещено доставлять в страны Европы морским путём, а рекомендуемая предельная цена на российскую нефть установлена в районе шестидесяти долларов за баррель.

Позднее Владимир Путин подписал президентский указ, согласно которому Россия не будет экспортировать свою нефть недружественным государствам, поддержавшим введение потолка цен на неё. Указ Путина также распространяется на зарубежные компании, выступающие за действие ценового потолка в отношении российской нефти.