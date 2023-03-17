Блащак: Польша разместит РСЗО HIMARS рядом с Калининградской областью РФ

Мариуш Блащак анонсировал развёртывание установок HIMARS на границе с Калининградской областью.

В пятницу днём, 17 марта, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак публично заявил, что в скором времени польские войска намереваются разместить первые американские реактивные установки залпового огня HIMARS на границе с российской Калининградской областью.

Известно, что подобные системы были переданы вооружённым силам Украины администрацией Пентагона в рамках пакетов военной помощи и активно используются подразделениями ВСУ для нанесения ракетных ударов по позициям российских военных в зоне проведения спецоперации ВС РФ.

Характерно, что недавно пресс-служба Пограничной стражи Польши подтвердила фигурирующую в СМИ информацию о размещении оборонительных сооружений и противотанковых сооружений на границе с Беларусью, однако мотивы установки подобных конструкций в ведомстве не пояснили.

Днём ранее МВД Польши также опубликовало пресс-релиз, в котором уведомило, что на территории страны задержаны девять иностранных граждан, которым выдвинуто обвинение в шпионаже и сотрудничестве с Кремлём. В релизе утверждается, что задержанные не являются гражданами России.

При этом газета Rzeczpospolita обнародовала сведения, согласно которым шесть из девяти задержанных в Польше были подвергнуты временному аресту. Также в RP заявили, что обвинённые в шпионаже являются гражданами Беларуси и Украины, но россиян среди них нет.