Захарова показала фото, на котором глава МИД Дании с автоматом в руках позирует с моджахедами

Публикация кадра стала своеобразным ответом на отказ Ларса Лёкке Расмуссена открыть РФ доступ к расследованию диверсии на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова своеобразно ответила на отказ главы датского МИДа Ларса Лёкке Расмуссена открыть Москве доступ к расследованию диверсии на "Северных потоках".

Реплику министра Дании процитировало издание Local Denmark, уточняет МК.

Расмуссен без особого "церемониала" отказал в этом России не только от имени своей страны, но и Швеции и Германии, также задействованных в расследовании. Он заявил, что в данных трех странах соблюдают верховенство права, потому их расследованиям можно доверять.

Для иллюстрации этого заявления Мария Захарова опубликовала фото, чтобы проинформировать аудиторию, что именно Расмуссен считает верховенством права.

Публикую его фото периода «ознакомительной» поездки в Афганистан в 1988-м году. Ларс в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК47 - для аргументации. Его с обеих сторон окружают моджахеды (видимо, юристы), - сыронизировала официальный представитель МИД РФ.

Свой комментарий Захарова дополнила цитатой из тогдашних заметок датского министра, который не мог предполагать, что очень скоро в страну введут оккупационные войска США и НАТО, и с жаром выступил с поддержкой «местного населения» против любой «оккупационной власти».

В завершение сообщения Мария поделилась планами разыскать также фотосвидетельства участия Расмуссена и в обеспечении верховенства закона в Ираке.