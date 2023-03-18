Третий богач на планете Уоррен Баффет тратит на завтрак не больше 4 долларов

Миллиардер до сих пор живет в доме с пятью спальнями, который он купил еще в 1958 году за 31 500 долларов. Сегодня особняк оценивается в 10 раз дороже.

Хотя согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Уоррен Баффет стоит 106 миллиардов долларов, он известен своей экономностью практически во всем. Завтрак тоже не исключение: на него богач тратит не более 4 долларов в день.

В документальном фильме "Становление Уоррена Баффета" 92-летний бизнесмен рассказал, что в течение последних почти шести десятилетий он каждое утро заезжает в McDonald's, чтобы отведать одно из трех фирменных блюд сети: колбасу с яйцом и сыром, бекон с яйцом и сыром или две котлеты с колбасой.

Я говорю своей жене по утрам: "Либо 2,61 доллара, либо 2,95 доллара, либо 3,17 доллара". И она кладет эту сумму в маленькую чашечку в машине. Когда я чувствую себя не совсем благополучно, могу обойтись 2,61 доллара, то есть двумя котлетами с колбасой, и кока-колой. Бисквит с беконом, яйцом и сыром стоит 3,17 доллара, но сегодня утром цены на рынке упали, поэтому я остановлюсь на 2,95 доллара.

Уоррен не только каждый день выбирает одни и те же товары в зависимости от ситуации на фондовом рынке, но и платит за них точной суммой - возможно, это еще одна привычка, которую стоит усвоить людям, которые хотят стать успешными.

Консервативная натура Уоррена проявляется и в его выборе условий жизни. На самом деле генеральный директор Berkshire Hathaway до сих пор живет в доме с пятью спальнями в Омахе, штат Небраска, который он купил еще в 1958 году за 31 500 долларов.

При этом миллиардер особо не тратится и на ремонт. Он считает, что штукатурка 1921 года справляется со своей задачей.

Я счастлив там. Я бы переехал, если бы думал, что буду счастливее где-нибудь в другом месте, - сказал он. Мне тепло зимой, мне прохладно летом, мне удобно. Я и представить себе не могу, что у меня будет дом лучше.

В 2010 году Уоррен написал письмо своим акционерам, в котором перечислил три свои главные инвестиции в жизни: два обручальных кольца и свой дом.

И это еще не все:свой флип-телефон Samsung SCH-U320 стоимостью 20 долларов миллиардер поменял на iPhone только в 2020 году. И только после того, как предыдущий аппарат безнадежно испортился.