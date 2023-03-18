Маск: арест Трампа гарантирует ему победу на выборах президента США

Илон Маск прокомментировал новость о возможности задержания Дональда Трампа полицейскими.

В субботу вечером, 18 марта, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал новый пост в мессенджерах, где публично заявил, что в грядущий вторник американские полицейские намереваются арестовать его по приказу Джозефа Байдена. По мнению Трампа, причиной его возможного ареста станет обвинение в причастности к организации штурма Капитолия.

Дональд Трамп призвал своих сторонников и членов республиканской партии США выходить на масштабные акции протеста в случае, если он действительно будет арестован, тем самым выразив своё несогласие с подобными действиями нынешнего американского правительства в отношении бывшего президента.

Предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск написал новое сообщение в принадлежащей ему социальной сети Twitter, где выразил уверенность в том, что Трамп будет переизбран на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году, если полицейские действительно его арестуют.

При этом Маск уверен, что победа Трампа на грядущих президентских выборах в случае его ареста будет безапелляционной и оглушительной, поскольку избиратели выразят максимальную поддержку человеку, который был репрессирован по приказу действующей администрации Белого дома.

Также журналисты канала NBC утверждают, что одной из возможных причин будущего ареста Дональда Трампа станет обвинение его в попытке дачи взятки порноактрисе Сторми Дэниелс с целью скрыть свою с ней связь.