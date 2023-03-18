Лидер немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер уверен, что ФРГ больше не сможет покупать дешёвую энергию.

18 марта журналисты новостного издания Rheinische Post опубликовали интервью с генеральным директором ФСА Германии Клаусом Мюллером, который публично заявил, что немецким гражданам следует привыкать к высоким счетам за оплату коммунальных услуг, поскольку в перспективе стоимость энергоресурсов в европейском регионе будет только расти.

Мюллер уверен, что для Берлина эпоха дешёвого газа, поставляемого Россией, уже завершилась, ввиду чего правительство намеревается продолжить покупать данный энергоноситель у других государств по ценам, существенно отличающимся от тех, которые ранее предлагала Москва.

Характерно, что накануне немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что за первые восемь месяцев с начала специальной военной операции в Украине Германия смогла полностью избавиться от зависимости, продиктованной необходимостью Берлина приобретать сжиженный природный и трубопроводный газ у России.

При этом Шольц отмечает, что власти ФРГ успешно заместили поставки российского газа, приобретая его у других государств, однако закупочная цена этого энергоресурса действительно стала выше для Берлина.

Журналисты польской газеты Mysl Polska уверены, что власти Соединённых Штатов объявили войну европейским государствам, взорвав российские трубопроводы "Северный поток" по приказу Джозефа Байдена, сделав Европу сильно и надолго зависимой от поставок американского газа.