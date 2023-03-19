Путин прибыл в Донбасс, прилетев в Мариуполь на вертолёте
19 марта Владимир Путин совершил первую рабочую поездку на Донбасс впервые с начала спецоперации.
В воскресенье, 19 марта, Владимир Путин совершил официальный рабочий визит в Донбасс, прилетев в Мариуполь Донецкой Народной республики на вертолёте. Позднее российский лидер лично проехал на машине по некоторым районам Мариуполя, где побеседовал с представителями местного населения.
В Мариуполе Путин провёл встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллин, который рассказал президенту о ходе работ по восстановлению гражданской инфраструктуры Мариуполя, осуществляемых при поддержке Министерства обороны РФ. В Кремле подчёркивают, что Хуснуллин доложил Владимиру Путину о строительстве новых микрорайонов и больниц в городе.
Во время рабочей поездки Марат Хуснуллин показал Путину ход восстановления мариупольской филармонии, отметив, что процесс реконструкции здания занял три месяца, в то время как центр Мариуполя могут полностью восстановить до наступления 2024 года.
Также Хуснуллин рассказал, что после перехода Мариуполя под контроль России в город начали возвращаться его коренные жители, из-за чего Министерство транспорта запустило в курсирование 110 автобусов гражданского сообщения, а уже летом в городе начнут курсировать трамваи.
Примечательно, что во время посещения микрорайона Невский Владимир Путин лично встретился с местными жителями, которые были очень удивлены прибытию российского президента на Донбасс. Также Путин по личному приглашению зашёл в дом к одной из семей, проживающей в Невском.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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