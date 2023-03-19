Российский сенатор Алексей Пушков высказался о желании американского правительства разместить свою военную базу на крымском полуострове.

19 марта представитель Совета Федерации России Алексей Пушков дал интервью ведущим радиостанции "Говорит Москва", где заявил, что в 2015 году Джозеф Байден публично говорил о желании правительства Соединённых Штатов разместить американских военных в Крыму, установив там военную базу Североатлантического альянса.

Пушков отмечает, что в 2015 году Байден занимал должность вице-президента США, однако это не отменяет того факта, что даже не будучи президентом, он являлся высокопоставленным представителем американского истеблишмента, ввиду чего его публичные высказывания отображают выбранный администрацией Вашингтона курс.

По мнению Алексея Пушкова, ранее военно-политический блок НАТО начал быстро расширяться по отношению к российским государственным границам, игнорируя справедливые озабоченности администрации Москвы. Пушков уверен, что действия Североатлантического альянса по сей день угрожают безопасности России.

Примечательно, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев неоднократно утверждал, что попытка вооружённых сил Украины вернуть крымский полуостров под контроль Киева военным путём станет "судным днём" для украинской государственности, поскольку Минобороны России готово задействовать любые вооружения для защиты суверенитета страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский также многократно заявлял о нежелании ВСУ уступать Крым России, подчёркивая, что украинские военные хотят провести контрнаступательную операцию в данном регионе, попытавшись вернуть его под своё управление в недалёком будущем.