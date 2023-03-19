Эксперты садоводства: Обработка сада весной за один прием избавит от вредителей

Распыление парафинового масла позволяет бороться с вредителями, зимующими на растениях в самых неприступных местах между веток и в трещинах коры. Опрыскивание проводите после обрезки сада.

Это опрыскивание позволяет уничтожить до выхода из спячки тлю, медяниц, клещей, щитовок, молей, листоверток, червецов, ложнощитовок.

Эффективное весеннее опрыскивание, работающее при низкой температуре, моментально избавляет от большинства вредителей.

Хорошее время для этого — начало марта.

Когда вредители пробуждаются от спячки. Из зимних яиц постепенно начинают выходить личинки. И парафиновое масло заблокируют их выход. Ведь маслянистая формула закупорит доступ кислорода: личинки умрут в раннем возрасте.

Но ранняя весна не всегда наступает по календарю, поэтому ориентируйтесь по погоде.

Выбирайте безветренный день без осадков, со среднесуточной температурой +6°С. Сверьтесь с прогнозом погоды, чтобы убедиться, что вечером или на следующий день не будет дождя.

Лучшая обработка сада весной — безлистный период. Именно тогда можно значительно сократить питание паутинного и грушевого клещей.

Проведите весной всего одно распыление вазелиновым маслом. В результате растения получат защиту в самом начале вегетации. А в периоды наиболее интенсивного роста и цветения на них не появятся вредители, способные навредить урожаю.

Чтобы приготовить рабочую жидкость, влейте в 5-литровый опрыскиватель 1 л. теплой воды и добавьте 250 мл. вазелинового масла. Размешайте. Затем долейте воду до необходимого объема.

Для обработки плодовых деревьев понадобится от 2 до 5 л. препарата на одно растение. Если обрабатываете декоративные или ягодные кустарники, то от 0,5 до 2 л. на куст.

После опрыскивания, в стадии «зеленого конуса», сделайте вторую обработку препаратами «Хорус» или «Бордоской жидкостью». Она необходима для профилактики заболеваний парши, монилиоза, плодовой гнили, мучнистой росы и коккомикоза.