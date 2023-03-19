Старовойт: ВСУ обстреляли 3 приграничных населённых пункта Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Tg-канале сообщил, что украинские войска обстреляли три приграничных населённых пункта региона.

Старовойт уточнил, что под обстрел попали село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области России.

В результате «прилётов» со стороны Вооружённых сил Украины жертв и пострадавших среди мирного населения приграничных населённых пунктов курщины нет.

Однако, в посёлке Краснооктябрьский, по которому украинские войска выпустили 10 боеприпасов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырёх частных домовладений, где осколками снарядов посечены фасады, крыши и заборы, нарушено остекление, а также повреждены линии электропередачи.