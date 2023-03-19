Весенний восстановительный этап клубничных кустов начинается сразу после схода снегового покрова

Иногда вместе со сходом снегового покрова оголяются и корни некоторых кустов. Если вы это заметили, нужно срочно присыпать грунтом оголенные участки. После нужно подкормить растения полезным удобрением.

Даже если вы провели тщательную уборку, это еще не гарантия того, что болезни или вредители не поразят растения. Кроме того, болезни могут передаваться от соседних растений.

Чтобы не бороться с болезнями в будущем, важно вовремя провести профилактику при помощи обработки фунгицидными составами. Они надежно защитят от заболеваний грибковой природы, от которых клубника страдает чаще всего.

Если вы не хотите использовать химические препараты, их можно заменить на средства, приготовленные своими руками.

До того как клубника начнет цвести, ее надо подпитать органикой. Для этих целей можно использовать древесную золу, перегной или куриный помет. В последнем случае будьте аккуратны. Средство нужно достаточно разбавить водой, чтобы не обжечь корни.

Органику желательно комбинировать с минеральными подкормками. Без них нормальный рост также невозможен. Весной больше всего растения нуждаются в азоте. К середине лета азотные подкормки сводим к минимуму и заменяем их удобрениями с высоким содержанием калия.

Грамотный полив — еще один важный этап ухода за клубничными кустами. Приступать к поливу стоит только после тщательного рыхления грунта. Чтобы правильно определить норму полива, учитывайте характеристики грунта на вашем участке.

После того как полив завершен, желательно провести мульчирование природным материалом. Так влага дольше сохранится в грунте. Лучше всего для этих целей подойдет солома или перегной, который будет служить дополнительным удобрением.