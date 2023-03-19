Американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал намерения Польши поставить истребительную авиацию Киеву.

Вечером воскресенья, 19 марта, отставной разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер пообщался с журналистом Стефаном Гарднером, заявив ему, что Польша преследует собственные цели, принимая решение о поставках советских истребителей МиГ-29 украинским войскам.

По мнению Риттера, польское Министерство обороны прекрасно осведомлено о небоеспособности военно-воздушных сил Украины, и поставка военных самолётов подразделениям ВСУ является способом Варшавы создать новые цели для ударов российской армии в зоне проведения спецоперации.

Также Скотт Риттер выразил уверенность в том, что передача истребителей МиГ-29 армии Украины не поможет Владимиру Зеленскому произвести изменения положения дел ВСУ на фронте. Характерно, что накануне аналогичное мнение высказал спикер ВВС украинской армии Юрий Игнат.

При этом Игнат отмечает, что боевые самолёты МиГ-29 не соответствуют стандартам вооружений Североатлантического альянса, являясь техникой, произведённой ещё в Советском Союзе. Военный подчёркивает, что МиГ-29 в распоряжении государств-членов НАТО были модернизированы и оснащены GPS-наведением, но это не сделало данные истребители существенно лучше.

Примечательно, что ранее западные СМИ распространили сведения о том, что в ближайшее время правительства Польши и Словакии поставят вооружённым силам Украины порядка 33-ёх самолётов МиГ-29.