В Забайкалье отменили концерт певицы Таисии Повалий

Ранее неожиданно отменили концерт украинской артистки в Улан-Удэ, который должен был состояться 25 марта.

Концерт певицы Таисии Повалий, запланированный в Доме офицеров Читы на 27 марта , неожиданно отменили. Как уточняет Рамблер, об этом сообщает Чита.Ру со ссылкой на организаторов концерта.

Отмена концерта артистки также подтверждена на сайте оператора продаж билетов. По какой причине принято это решение, не сообщается.

Несколькими днями ранее такое же решение было принято и в отношении выступления Повалий в Улан-Удэ, где она должна была выйти на сцену 25 марта. Издание предполагает, что может быть сорван весь тур народной артистки по России.

Как известно, Повалий переехала в Россию с Украины год назад. По словам звезды, в РФ она регулярно приезжала в течение двадцати лет чувствует себя здесь, как дома.