Минобороны Беларуси: в Минской области тренируются отряды теробороны

В белорусском Минобороны рассказали о начале проверки уровня боеготовности отрядов территориальной обороны в Минской области.

Днём 20 марта Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого уведомило общественность о том, что в Минской области стартовали военные учения, целью которой является проверка степени боевой готовности местных отрядов территориальной обороны.

В ведомстве подчёркивают, что учениями руководит генерал-майор армии Беларуси Виктор Гулевич, являющийся лидером белорусского Генерального штаба и заместителем министра обороны страны. Также в релизе утверждается, что в рамках учений будет оцениваться деятельность не только представителей силового блока, но и чиновников Борисовского райисполкома.

Известно, что в учениях задействованы воинские части территориальной обороны Борисовского района, которые были сформированы лишь недавно, и в ходе плановых мероприятий представители данных подразделений будут отрабатывать учебные задачи охранного характера в условиях возможного военного положения.

Министерство обороны отмечает, что для привлечения к данным учениям на военные сборы будут призваны порядка 200 военнообязанных, которые являются частью теробороны Минской области и будут учиться взаимодействовать с местным населением и представителями силовых ведомств.

Также в Минобороны Беларуси заявили, что на базе одного из сельских советов Минской области будут рассматриваться вопросы создания народного ополчения в регионе.