Владимир Рогов утверждает, что украинские войска намереваются атаковать Запорожскую область с помощью беспилотников.

Лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что вооружённые силы Украины заняты подготовкой армии дронов-камикадзе, которые будут использованы во время попытки вторжения подразделений ВСУ в данный регион в рамках попытки контрнаступления.

По данным Рогова, уже сейчас украинские войска осуществляют короткие вылазки за линию разграничения в Запорожской области для ведения так называемой "разведки боем", однако подобные мероприятия ВСУ обычно быстро отражаются российскими военными благодаря хорошей работе контрразведки.

Также Владимир Рогов утверждает, что существует определённые факты, свидетельствующие о подготовке украинской армии к возможно скорому нападению на Запорожскую область. Политик считает, что на это указывает экономия боеприпасов для американских реактивным систем залпового огня HIMARS в рядах ВСУ.

При этом Рогов подчёркивает, что в настоящий момент на границах региона сконцентрирована сорокатысячная группировка вооружённых сил Украины, которая может атаковать Запорожскую область в любой момент, попытавшись воспользоваться фактором неожиданности и психологической операцией, в рамках которой ВСУ распространяют лживые сведения о нехватке у них боеприпасов.

Кроме того, Владимир Рогов уверен, что украинские военные в состоянии одновременно участвовать в боевых действиях как на Запорожском, так и на Артемовском направлении фронта.