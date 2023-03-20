Желтеет, сохнет, не растет: о чем сигнализирует внешний вид рассады

Если вовремя скорректировать уход за сеянцами, к моменту высадки в грунт они будут сильными и здоровыми.

Для развития рассаде нужны азот, фосфор, магний, калий, железо и другие элементы. Если чего-то не хватает, растения сигнализируют об этом внешним видом.

Дефицит азота

Если его мало, растения отстают в росте, желтеют, нижние листья увядают, верхние листочки - бледнеют. В таком случае нужно подкормить сеянцы азотным удобрением (мочевиной).

Недостаток фосфора

При нем замедляется рост растения, стебли приобретают фиолетовый оттенок, на зеленых листьях появляются красно-фиолетовые участки, листья приобретают голубоватый оттенок, а потом скручиваются и опадают.

Обычно это приметы бедной почвы, не позволяющей растениям усвоить фосфор. Нужно сократить полив, удостовериться, что температура грунта не ниже +15 °С. И провести подкормку суперфосфатом (можно двойным).

Нехватка калия

Нижние листья желтеют с краев, затем подсыхают, появляются небольшие бурые крапины или отверстия с сухими краями. К такому результату может привести выращивание рассады в песчано-торфяном, неплодородном грунте.

А также - избыток кальция и магния в почве. В таком случае поможет подкормка зольным раствором либо калийными удобрениями.

Недостаток микроэлементов

Если не хватает железа, листья белеют, мало марганца — развивается хлороз листьев, при нем жилки остаются зелеными. Недостаток бора вызывает повреждение верхушечных почек, серы — желтеют листья, начиная с верхних, затем приобретают розоватый оттенок.