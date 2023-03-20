Азиза заявила о завершении своей карьеры певицы

Звезда призналась, что решила порвать с шоу-бизнесом, чтобы помогать людям проявившимся у нее даром целительницы.

Азиза дала сольный концерт в Москве. Перед зрителями певица появилась в короне. При этом звезда заявила, что хочет завершить свою карьеру в шоу-бизнесе, сообщает Космополитен.

Сегодня был кульминационный аккорд моей творческой деятельности, я посвятила ей сорок лет жизни. Очередной этап закончен, — пояснила Мухамедова.

Для поклонников артистки ее решение стало неожиданностью. Азиза открыла тайну принятия такого решения: она считает, у нее есть миссия поважнее:

Я всю жизнь пела, лечила души голосом, вибрациями. Но, как оказалось, у Бога на меня есть другие, более глобальные и нужные людям планы.

Азиза намерена сосредоточить силы на целительстве. На концерте звезды среди зрителей оказались несколько женщин, которым она ранее помогла. Одна из них таким образом сумела избавиться от боли в коленях, другая – в спине.

Утверждается, будто одного из пациентов Мухамедова вообще излечила от онкологического заболевания. По словам певицы, она всегда владела целительской силой. И после смерти матери пересмотрела планы на будущее.