Шольц рассказал, как разговаривал с Путиным по телефону по полтора часа

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что иногда разговаривал с Владимиром Путиным по телефону до полутора часов.

Он отметил, что иногда разговоры шли на немецком языке, в других случаях – с переводом. Канцлер уточнил, что они с российским президентом обращаются друг к другу на «вы».

При этом Шольц подчеркнул, что в подобных разговорах всегда сохранялся спокойный тон и соблюдались правила вежливости.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что на данный момент президент России не готов к ведению переговоров по Украине.

Он также отметил, что конфликт на Украине может продлиться еще долго и призвал быть готовыми к этому.