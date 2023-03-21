Шольц рассказал, как разговаривал с Путиным по телефону по полтора часа
2023-03-21 02:26
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что иногда разговаривал с Владимиром Путиным по телефону до полутора часов.
Он отметил, что иногда разговоры шли на немецком языке, в других случаях – с переводом. Канцлер уточнил, что они с российским президентом обращаются друг к другу на «вы».
При этом Шольц подчеркнул, что в подобных разговорах всегда сохранялся спокойный тон и соблюдались правила вежливости.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что на данный момент президент России не готов к ведению переговоров по Украине.
Он также отметил, что конфликт на Украине может продлиться еще долго и призвал быть готовыми к этому.
Опубликовано: Светлана Репина