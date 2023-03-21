Нью-Йорк готовится к возможному обвинению и аресту Трампа

В преддверии ожидаемого обвинения бывшего президента США Дональда Трампа Нью-Йорк готовится к возможным протестам.

В понедельник перед зданием суда в центре Манхэттена были усилены меры безопасности — возведены металлические заборы и усилено присутствие полиции.

«Мы следим за комментариями в социальных сетях», — сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По словам Адамса, полиция Нью-Йорка следит за тем, чтобы в городе не совершались «неуместные действия». Он выразил уверенность, что она сможет это сделать.

Трамп ранее призвал к протестам в связи с ожидаемым обвинением в выплате денег за молчание порнозвезде и заявил, что сегодня он будет «арестован».