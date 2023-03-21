Боррель заявил, что Евросоюз опасается развала Туниса, как государства

Евросоюз обеспокоен ухудшением политической и экономической ситуации в Тунисе и опасается развала страны, заявил в понедельник, 20 марта, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Ситуация в Тунисе очень опасна», — предупредил он после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе: «Если Тунис рухнет, это может вызвать миграционные потоки в ЕС и вызвать нестабильность в регионе MENA. Мы хотим избежать этой ситуации».

Министры попросили Бельгию и Португалию направить представителей с миссией в Тунис, чтобы провести «оценку ситуации» для принятия мер со стороны ЕС.