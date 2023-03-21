В США хозяина, морившего собаку голодом, будут судить за жестокое обращение с животными

На первый взгляд может показаться, что Рикардо Джонсон из Дель-Сити (Оклахома, США) является очень душевным человеком и любит животных.

Некоторое время назад мужчина взял собаку из приюта, и всё это было бы весьма похвально, если бы через два месяца хозяин не вернул животное обратно.

Но и это не самое плохое.

Хуже всего то, что собака, изначально весившая 21 килограмм, вернулась сильно отощавшей и весившей 11 килограммов. Позже животное скончалось из-за осложнений, связанных с истощением.