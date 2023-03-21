Песков: бизнесмены из РФ не примут совет Макфола по выходу из-под санкций

Дмитрий Песков дал оценку предложению экс-посла США в России Майкла Макфола, которое политик сделал российским предпринимателям.

21 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Майкла Макфола, который утверждает, что российские крупные предприниматели могут осудить действия армии России на Украине, также осудив решение Владимира Путина о начале спецоперации.

По мнению Макфола, предприняв подобные шаги, бизнесмены из Российской Федерации смогут рассчитывать на исключение себя, своих близких и собственных компаний и западных санкционных списков, в которые они попали именно посте старта российской СВО на территории Украины.

Песков уверен, что работающие и живущие в России предприниматели не станут пользоваться подобными советами Майкла Макфола, поскольку подконтрольный им бизнес находится в РФ, что позволяет генерировать основные доходы именно у себя на родине, а не за рубежом.

Характерно, что ранее глава Евросовета Шарль Мишель публично заявил, что лидеры Европейского союза исчерпали лимит санкций в отношении России, ввиду чего администрация Брюсселя меняет специфику своих действий антироссийской направленности, намереваясь не вводить новые, а поддерживать уже введённые санкции.

Владимир Путин ранее утверждал, что российская экономика успешно адаптировалась к санкционному давлению коллективного Запада, с чем позднее был вынужден согласиться глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель.