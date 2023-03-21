Эксперт по цветоводству рассказал, что делать с розами на даче после зимовки

Многим розам зимовка дается трудно. И все потому, что для привитых экземпляров период биологического покоя не характерен. Он у них вынужденный, дачники, любители роз, искусственно вводят цветы в эту фазу.

Проснувшимся розам весной нужно помочь восстановиться и вернуться к жизни после пережитого стресса. Поэтому бережный и заботливый уход им необходим как воздух.

Как снимать укрытие

Как правило, у заботливых цветоводов розы зимуют под двойным укрытием. Нижний слой - спанбонд, верхний - пленка.

Снимать укрытие это надо постепенно, сначала открывая небольшие отверстия (продухи) в пленке, чтобы растение могло проветриваться и понемногу привыкать к прохладному воздуху.

Когда днем будет стабильно плюсовая температура, можно и вовсе убрать пленку. Долго тянуть с этим тоже не стоит. А вот со спанбондом лучше повременить.

Под этим материалом розы не будут запотевать и могут нормально проветриваться. При этом можно не бояться ожогов от яркого весеннего солнца.

Снять последнее укрытие можно, когда почва хорошо прогреется. Лучше выбрать период с чередой пасмурных дождливых дней для этого момента.

Лишняя земля

После зимовки слой земли вокруг кустов выше нормы, это надо исправить. Лишняя земля должна быть снята, необходимо восстановить прежний уровень грунта, который был до зимы.

Все, чем утепляли к зимовке, нужно убрать, тонкий слой перегноя оставляем, перекапывая с землей.

Обрезка

Теперь предстоит важный этап - тщательный осмотр растений. Надо отыскать поврежденные побеги и удалить их. Как их распознать:

белая ("снежная")плесень в основании пройдет сама, как только появится солнце;

серый пушок на веточках - это серая плесень, такие ветки надо убирать;

морозобоины выглядят как продольные разрывы коры, при обильных повреждениях от побегов надо избавиться;

инфекционный ожог дает веткам красноватый оттенок, кора отслаивается, при кольцевом повреждении ветку надо срезать;

сухой побег черного цвета нужно сразу убирать, он уже мертвый.

Обрезать ветки надо хорошо заточенным инструментом. Каждый новый куст обрезать обработанным инвентарем, для этого делается крепкий раствор марганцовки.

Срез идет до здоровых тканей и выше на 1 см от почки, которая вывернута наружу. Резать под углом в 30 градусов. Пеньки оставлять не надо, древесина убирается "на кольцо".

Если есть большие срезы, их надо обработать садовым варом.

По прошествии недели нужно повторить обрезку и полностью завершить формовку куста.

Профилактика

Первая обработка от грибка нужна, когда розы еще под спанбондом. Понадобятся "Хом" или "Оксихом", применять в виде опрыскиваний. Когда снято укрытие, можно использовать "Хорус", "Ридомил", "Ордан".

Еще раз нужно опрыскать растения, когда раскроются почки, берем "Скор", "Топаз". Лучше добавлять в растворы зеленое жидкое мыло для лучшей клейкости.

Если вдруг обнаружены следы присутствия вредителей, нужно использовать инсектициды.

Питание

Вносить подкормки надо в хорошо прогретую почву. В первый раз обогащаем землю азотом (мочевина или любое удобрение с высокой долей азота).

Во влажную почву рассыпаем гранулы сверху и рыхлим землю. Если земля сухая, надо полить и потом пролить жидким раствором удобрения.

Из органических составов для роз лучше брать перегной, можно коровяк(в виде настоя). Можно применить стимулятор роста для ускоренного восстановления цветов (hb-101).

Реанимационные меры

Если после зимы все ветки сухие, можно попробовать их реанимировать. Делается полная обрезка всех веточек, далее растение опрыскивается стимулирующим раствором.

Потом нужно подкормить и хорошо прорыхлить. Полив делается по необходимости. Также следует убрать слой земли до места прививки.

Потом остатки куста надо укрыть обрезанной пластиковой бутылкой большого объема (на 5 литров), поверхности бутылки заклеиваются малярным скотчем.

Такой колпак снимается только при жаре. Если куст большой, то над ним надо соорудить тепличку из дуг и укрытия. Это поможет почкам пробудиться.

Надо запастись терпением, восстановление может занять больше месяца.