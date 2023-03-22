Постирать и сэкономить: сколько стирального порошка нужно насыпать при стирке

Стандартные стиральные машины с верхней загрузкой, как правило, расходуют больше воды, чем стиральные машины с фронтальной загрузкой.

Иногда, пытаясь избавиться от запахов, пятен или жесткости, кто-то решает увеличить количество стирального порошка в стиральной машине. Однако эксперты утверждают: слишком большое количество моющего средства на самом деле может нанести вред одежде.

А как узнать, слишком много или слишком мало моющего средства? Сколько стирального порошка следует использовать?

Это зависит от различных факторов - размера загрузки, степени загрязнения одежды и тип используемого моющего средства. Как правило, достаточно просто следовать инструкциям на этикетке моющего средства для определения рекомендуемого количества, но знакомятся с ними не все.

Эксперт по уборке Мэри Гальярди говорит:

Для большой партии сильно загрязненного белья потребуется больше моющего средства. А для небольшой партии слегка загрязненных вещей потребуется минимальное количество, рекомендованное на этикетке пачки порошка, - пояснила специалист.

Качество воды и жесткость тоже следует учитывать при определении количества моющего средства для стирки.

Высокая жесткость воды снижает эффективность очистки, - говорит Гальярди. В таком случае нужно увеличить количество моющего средства, чтобы это компенсировать.

Гальярди отмечает, что на практике люди, как правило, не злоупотребляют стиральным порошком. Это правильно при малообъемных высокоэффективных стиральных машинах из-за проблем с пенообразованием.

Высокоэффективные стиральные машины расходуют меньше воды, а это означает, что стиральный порошок может не полностью распределиться или смыться, если его слишком много.

Стандартные стиральные машины с верхней загрузкой, как правило, расходуют больше воды, чем стиральные машины с фронтальной загрузкой, поэтому этим машинам может потребоваться немного больше стирального порошка.