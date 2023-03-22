Шойгу: девушки-матросы сбили дроны ВСУ рядом с кораблями ЧМ РФ в Севастополе

Сергей Шойгу рассказал о перехвате украинских беспилотников, которые пытались атаковать российские корабли Черноморского флота.

В среду, 22 марта, министр обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что сегодня утром беспилотники украинской армии попытались произвести атаку на корабли Черноморского флота России в одной из бухт Севастополя, однако данная атака оказалась неудачной из-за слаженных действий российских матросов.

По данным Шойгу, два из трёх украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты российскими девушками-матросами, среди которых старший матрос Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко. При этом Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам девушек, которые защитили целостность российских кораблей.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждает, что попытка атаки БПЛА украинской армии на корабли Черноморского флота состоялась сегодня около 5 часов утра, однако беспилотники были оперативно перехвачены с помощью стрелкового оружия и систем противовоздушной обороны.

При этом Развожаев подчёркивает, что российские военные суда никаких повреждений не получили, ровно как и матросы из числа их экипажа, однако в одном из домов по улице Ленина в Севастополе из-за взрывной волны от последствий перехвата беспилотника оказались выбиты окна.

Характерно, что ранее украинские войска пытались нанести удары дронами-камикадзе по узлу железной дороги в Джанкое, но дроны были сбиты системами ПВО.