Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Артемовском направлении

Владимир Зеленский прибыл в Артемовск, встретившись с украинскими военными, участвующими в удержании города.

Днём 22 марта ряд украинских новостных агентств опубликовали сведения о том, что Владимир Зеленский лично прибыл на территорию Артеомвска, где встретился с военнослужащими армии Украины, принимающими непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ на Артемовском участке фронта.

В качестве доказательства факта прибытия Зеленского в Артемовск подконтрольные Киеву СМИ опубликовали ряд фотографий и видеозаписей, на которых президент стоит в окружении солдат ВСУ на территории одного из предприятий. В то же время ничто из антуража завода не указывает на то, что он находится в Артемовске.

Тем не менее, во время встречи с военнослужащими Владимир Зеленский публично заявил, что для него является честью прибыть в город и поучаствовать в церемонии награждения солдат, продолжающих попытки удержания данного населённого пункта, практически окружённого бойцами российской ЧВК "Вагнер".

Характерно, что ранее в пресс-службе офиса Зеленского заявили, что президент провёл заседание ставки главнокомандующего, на которой было принято решение о продолжении удержания Артемовска в целях подготовки крупной группировки вооружённых сил Украины к контрнаступлению.

Позднее в офисе Владимира Зеленского отметили, что решение продолжить удерживать Артемовск приняли главком украинской армии генерал Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Украины на Донбассе Александр Сырский.