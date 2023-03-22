В одном из фитнес-клубов США до полусмерти избили рэпера Tekashi 6ix9ine

На пострадавшего напали несколько человек, 26-летний музыкант получил травмы лица, его доставили в больницу.

Американского музыканта Tekashi 6ix9ine госпитализировали после того, как на него напала группа людей в ванной комнате фитнес-центра в Южной Флориде, сообщает Супер.ру со ссылкой на Variety.

26-летний рэпер (настоящее имя Даниэль Эрнандес) получил травмы лица и синяки. По словам его адвоката Ланса Лаззаро, музыканта избили в сауне тренажерного зала трое или четверо мужчин.

У него порезы на лице и синяки, — уточнил Лаззаро.

Рэпер рассказал, что преступники скрылись, когда поняли, что сотрудники заведения спешат на место происшествия. Полиция доставила Эрнандеса в местную больницу.

Tekashi 6ix9ine находился в тюрьме до апреля 2020 года, где отбывал двухлетний срок за рэкет, торговлю наркотиками, а также преступления с применением оружия.

Музыканту сократили срок тюремного заключения после согласия сотрудничать с властями. В итоге в тюрьму сели и двое его подельников.