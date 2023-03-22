Рассада вытянулась: из-за чего и как это исправить

При уходе за сеянцами важно соблюдать температурный режим, давать растениям нужное количество света и воды.

Какие причины вызывают астеничность рассады? Прежде всего - несоблюдение сроков посадки: не нужно высевать семена раньше положенного срока.

Рассада также вытягивается из-за недостатка света - чаще всего речь опять-таки идет о сеянцах, посаженных раньше срока. Нужно организовать растениям дополнительную подсветку или использовать самодельные светоотражающие экраны - из фольги или другого подобного материала.

Причина астеничности также кроется в загущенности посадки - в таком случае надо просто проредить сеянцы.

Из-за неправильного полива в отопительный сезон верхний слой грунта быстро сохнет, что создает видимость необходимости в поливе. В итоге данный режим приводит к тому, что у растений перестает развиваться и наращиваться корневая система.

На здоровье сеянцев влияют и ошибки в использовании подкормок. Чтобы укрепить вытянувшуюся рассаду с 3-4 настоящими листочками, можно использовать регуляторы роста, которые сдерживают бурное развитие наземной части растения и стимулирующие при этом развитие корневой системы.

Чтобы растение развивалось правильно, также нужно соблюдать температурный режим. Оптимально это - плюс 18-20 °С днем и плюс 10-14 °С ночью.