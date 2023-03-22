Сийярто: Венгрия шокирована вмешательством США в дела других стран

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал американское правительство не вмешиваться во внутренние дела других государств.

22 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Сараево, где публично заявил, что венгерские власти шокированы попытками американского Госдепартамента вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, а также необоснованной критикой Госдепа в адрес осуществляемой другими странами политики.

По мнению Сийярто, представители истеблишмента США систематически делают провокационные заявления, основанные на публикации западных СМИ, которые в основном проплачиваются американскими политиками и призваны очернить положение других государств на внешнеполитической арене.

Петер Сийярто уверен, что актуальная политика международного уровня не отличается уважением западных государств даже к друг другу, ввиду чего чиновники Соединённых Штатов могут позволить себе любые выпады в адрес политических деятелей любой страны, будь то Россия, Китай или Венгрия.

Характерно, что ранее в тот же день аналогичную претензию Министерство иностранных дел Молдавии адресовала представителю МИД России Марии Захаровой, которая накануне выступила с критикой парламента Кишинёва за решение по переименованию молдавского государственного языка в румынский.

В пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что слова Захаровой являются попыткой вмешательства во внутренние дела Молдавии и являются неприемлемыми для высокопоставленного политика.