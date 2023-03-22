МИД Молдавии осудил Захарову за слова о переименовании госязыка

Молдавское Министерство иностранных дел выступило с критикой Марии Захаровой, назвавшей недопустимым переименование государственного языка в Молдавии.

Днём 22 марта пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что ведомство считает слова представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой о недопустимости смены названия молдавского государственного языка, который накануне переименовали в румынский, что стало причиной серии акций протеста в стране.

По мнению молдавского внешнеполитического ведомства, Захарова попыталась вмешаться во внутренние государственные дела Кишинёва, отметив, что местное правительство самостоятельно решает вопросы национального характера, касающиеся в том числе и названия языка, на котором говорят местные жители.

В МИД Молдавии отметили, что правительство страны не станет принимать уроки истории, которые Мария Захарова хочет преподать администрации Кишинёва, поскольку вопросы госязыка являются внутренним делом молдавского населения и депутатов национального парламента.

Характерно, что оппозиционная партия "Шор" интенсифицировала проведение митингов в Кишинёве после того, как государственный язык в Молдавии был официально переименован в румынский. Ранее члены "Шор" уже организовывали акции протестов в стране, призывая местного президента Майю Санду уйти в отставку.

Сама Санду утверждает, что начавшиеся в Молдавии протесты могут финансироваться российским правительством и срежиссированы Кремлём.