Время пикировать рассаду: как сэкономить на таре при рассадке сеянцев

Для этих целей можно использовать упаковку из-под яиц, стаканчики от йогурта и жестяные банки.

Стаканчики для рассады - то, на чем можно и нужно сэкономить. Что для этого можно использовать? На самом деле вариантов много.

В дело можно пустить пакеты от молока, кефира, сока. Для этого их нужно обрезать, помыть и просушить. Подойдут пластиковые стаканчики из-под сметаны и йогурта.

Реально использовать втулки от туалетной бумаги: поставить в поддон и заполнить землей. Еще вариант: вокруг жестяной банки, бутылки или стакана обмотать плотный лит бумаги, газету. Скрепить скотчем и поставить в поддон, заполнив грунтом.

Разрезать пополам пластиковые бутылки объемом в полтора литра. Верхнюю часть горлышка опустить в нижнюю - она будет служить резервуаром для воды.

Можно использовать яичную скорлупу: обломать верхушки, промыть внутри и поставить в упаковку для яиц, заполнить грунтом. С такой же целью можно применить использованные чайные пакетики, срезав с них верх, а затем промыв, просушив и заполнив посвосмесью.