Время пикировать рассаду: как сэкономить на таре при рассадке сеянцев

Самый популярный в мире: рэпер The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Стремительный успех певца обусловлен тем, что ремикс на трек Die For You, которую The Weeknd спел с Арианой Гранде, завирусился в Тиктоке.

Подробнее...