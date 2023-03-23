В Канаде отмечен рекордный прирост населения за счет иммиграции

Канада пережила рекордный рост населения в 2022 году из-за притока иммигрантов и временных жителей, сообщил в среду, 22 марта, национальный статистический институт.

Если тенденция сохранится, то, по оценке ведомства, в ближайшие 26 лет произойдет удвоение населения Канады.

На 1 января в Канаде проживало 39 566 248 жителей, т. е. на один миллион больше, чем годом ранее, — такого роста не наблюдалось с 1957 года.

Канада фиксирует «на сегодняшний день» самые высокие темпы прироста населения (+2,7%) среди стран G7, указывает Статистическое управление Канады в пресс-релизе.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо удвоило свою цель по приему иммигрантов с момента вступления в должность в 2015 году.

К 2025 году планируется принимать 500 000 человек ежегодно, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

Количество временно проживающих, имеющих разрешение на работу или учебу, также увеличилось и достигло 607 782 человек.