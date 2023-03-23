Ученые расшифровали ДНК Бетховена, но не смогли определить причину его смерти
Исследовательской группе, которую возглавил Тристан Бегг, удалось расшифровать ДНК великого композитора и выяснить, каким недугом он страдал, пишет ВВС.
Как известно 30-летний композитор начал терять слух в тридцатилетнем возрасте, а к 48 годам вовсе оглох.
Ученые проанализировали пряди волос Бетховена из частных коллекций и пришли к некоторым выводам о возможных заболеваниях, которыми он страдал.
По оценке группы из Кембриджа, Бетховен был генетически предрасположен к заболеваниям печени, что усугубило его пристрастие к вину.
В конце его жизни эта патология привела к заболеванию гепатитом В.
По словам Тристана Бегга, изучив записи композитора в последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно употреблял алкоголь, но объемы потребления оценить сложно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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