Елена Малышева рассказала о привычке, которая в разы увеличивает риск рака
Теледоктор отметила, что обычный чай может нести большую опасность, если пить его в горячем виде.
Теледоктор признала, что чай - один из самых популярных напитков. Но нужно знать, как его пить, чтобы чай принес пользу, а не вред, причем порою даже - смертельный, сообщает Супер.ру.
Елена Малышева предупрелила: если температура чая превышает 60 градусов, это в восемь раз повышает риск рака пищевода.
Это мое любимое исследование: пить горячий чай вообще самоубийство, - саркастично отметила врач-терапевт в программе «Жить здорово».
Телеведущая подчеркнула, что в Китае неспроста его заваривают особым способом, многократно переливая из чайника по чашкам. Помимо этого, согласно традиции, жители Поднебесной пьют напиток из маленьких емкостей, в которых он остывает намного быстрее.
Малышева посоветовала соотечественникам учесть все эти аспекты, когда они соберутся чаевничать, и позаботиться о том, чтобы напиток остыл.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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