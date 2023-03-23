Bloomberg: Администрация Байдена в замешательстве из-за плана КНР по миру в Украине

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена наступил хаос из-за встречи глав РФ и КНР.

Blommberg сообщает о том, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена наступило замешательство после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

По заявлению источника, после того, как Путин и Си обсудили план мирного урегулирования конфликта в Украине и после того, как Путин его одобрил, в Штатах не знают, как вести себя дальше.

Отмечается, что если Вашингтон получит от Китая это предложение и отклонит его, то покажет всему миру свою незаинтересованность в мире на территории Украины.