Bloomberg: Администрация Байдена в замешательстве из-за плана КНР по миру в Украине
В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена наступил хаос из-за встречи глав РФ и КНР.
Blommberg сообщает о том, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена наступило замешательство после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.
По заявлению источника, после того, как Путин и Си обсудили план мирного урегулирования конфликта в Украине и после того, как Путин его одобрил, в Штатах не знают, как вести себя дальше.
Отмечается, что если Вашингтон получит от Китая это предложение и отклонит его, то покажет всему миру свою незаинтересованность в мире на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Пугачева платит за частную школу для своих наследников в Израиле 4 000 000 рублей в год
Исполнительница Алла Пугачева старается дать достойное образование своим младшим отпрыскам. За частную израильскую школу звездной матери каждый год приходится выкладывать по 4 000 000 в переводе на российские рубли.Подробнее...